Глава Удмуртии прокомментировал ситуацию с госдолгом республики

Александр Бречалов, представивший депутатам госсовета доклад о результатах работы правительства Удмуртии, прокомментировал ситуацию с госдолгом региона. Напомним, что за 2020 год он вырос на 18 млрд руб. и составил 64 млрд руб. на 1 января 2021 года.

«Мы не стоим с протянутой рукой, мол мы умные, но бедные. 52 проекта к 2026 году, больше 90 млрд руб. собственных доходов. Это большая экспертная работа, программа содержательная и высокой зоной ответственности лично моей. Конечно, госдолг можно увеличивать, когда деньги идут на развитие. А значит, что вложенный рубль, вложенные инвестиции вернутся налогами. У нас произошла иная особенная ситуация, и республика праве рассчитывать на особое внимание правительства»,— отметил глава Удмуртии.

Господин Бречалов добавил, что в 2019 году, успешном для бюджета, республика направила в федеральный бюджет 163 млрд руб., в 2020 году – 115 млрд руб., хотя падение ожидалось большим, а также сократился объем федеральных дотаций. По итогам января-февраля отчисления Удмуртии в бюджет страны составили 23,6 млрд руб., что, по его словам, больше, чем у других более крупных регионов в ПФО.

Напомним, что ране глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что госдолг Удмуртии, Хакасии и Мордовии превысил собственные доходы этих регионов. По его словам, этой ситуации нужно уделить особое внимание, чтобы долг не стал непрерывно увеличиваться. В минфине Удмуртии отметили, что пандемия привела к падению собственных доходов, в частности от нефтегазового сектора, и росту расходов, при этом у правительства республики есть план по снижению госдолга. По мнению экспертов, текущий долг республики не отражает каких-то фундаментальных местных экономических проблем, это следствие плохо отрегулированных межбюджетных отношений.

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