Мэр Ханты-Мансийска привился от COVID-19

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин привился первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба городской администрации. «Чтобы защитить себя, своих близких, коллег я поставил прививку. Призываю всех вакцинироваться, если нет медицинских противопоказаний. Давайте поддержим друг друга в борьбе с пандемией COVID-19. Для формирования коллективного иммунитета, необходимо, чтобы не менее 60% взрослого населения поставили прививки»,— отметил господин Ряшин.

Ранее вакциной от COVID-19 привилась губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова. При этом за несколько месяцев до этого госпожа Комарова переболела коронавирусом. Накануне она заявила, что поставила прививку из-за почти нулевого титра антител.

За весь период пандемии в Югре коронавирусом заразились 54 594 человека, из них 53 098 уже выздоровели, 785 пациентов скончались.

Михаил Мананников