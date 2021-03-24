Губернатор ХМАО сделала прививку от COVID-19

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Наталья Комарова привилась от новой коронавирусной инфекции. «Я сделала прививку, у меня выше среднего набор антител. Желаю вам здоровья»,— сообщила она на международном научно-практическом форуме «Нефтяная столица».

Напомним, госпожа Комарова ранее переболела COVID-19. О заражении она сообщила 8 октября, выздоровела через две недели — 22 октября. Среди губернаторов Уральского федерального округа (УрФО) COVID-19 также переболел глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.

В декабре 2020 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о том, что после прививки от коронавируса чувствуют себя «бессмертно». При этом он отмечал, что вакцинировался еще летом прошлого года, когда вакцина находилась на втором этапе исследования и не была зарегистрирована. Накануне прививку от COVID-19 сделал президент России Владимир Путин. Процедура прошла непублично, также неизвестно, какой именно вакциной привился глава государства.

С начала пандемии в Югре коронавирус диагностировали у 53 638 человек, более 52,1 тыс. пациентов выздоровели, 780 больных умерли. По данным на 22 марта, первым первым компонентом вакцины привились 57 486 югорчан, 39 870 из них полностью завершили вакцинацию.

Анастасия Реутова