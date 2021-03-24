Губернатор ХМАО сделала прививку от COVID-19

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Наталья Комарова привилась от новой коронавирусной инфекции. «Я сделала прививку, у меня выше среднего набор антител. Желаю вам здоровья»,— сообщила она на международном научно-практическом форуме «Нефтяная столица».
Напомним, госпожа Комарова ранее переболела COVID-19. О заражении она сообщила 8 октября, выздоровела через две недели — 22 октября. Среди губернаторов Уральского федерального округа (УрФО) COVID-19 также переболел глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.
В декабре 2020 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о том, что после прививки от коронавируса чувствуют себя «бессмертно». При этом он отмечал, что вакцинировался еще летом прошлого года, когда вакцина находилась на втором этапе исследования и не была зарегистрирована. Накануне прививку от COVID-19 сделал президент России Владимир Путин. Процедура прошла непублично, также неизвестно, какой именно вакциной привился глава государства.
С начала пандемии в Югре коронавирус диагностировали у 53 638 человек, более 52,1 тыс. пациентов выздоровели, 780 больных умерли. По данным на 22 марта, первым первым компонентом вакцины привились 57 486 югорчан, 39 870 из них полностью завершили вакцинацию.