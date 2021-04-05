Губернатор ХМАО объяснила, почему привилась от COVID-19 после болезни

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова заявила, что привилась от коронавируса после уже перенесенного ранее заболевания из-за почти нулевого титра антител. «По таким вопросам принимает решение ни вы, ни я, а лечащий врач. К противопоказаниям для прививки могут быть отнесены наличие антител в крови и отдельные хронические заболевания. В моем случае лечащий врач не нашел противопоказаний для прививки, прежде всего оценив титр антител. Он был почти нулевой, поэтому врач рекомендовал мне сделать прививку»,— сказала госпожа Комарова во время заседания оперштаба, отвечая на вопрос жительницы округа.

Напомним, Наталья Комарова переболела коронавирусной инфекцией в октябре прошлого года. О заражении она сообщила, 8 октября, выздоровела через две недели — 22 октября. В марте 2021 года госпожа Комарова привилась от коронавирусной инфекции.

С начала пандемии COVID-19 в регионе заразились 54 535 человек. Более 53 тыс. пациентов выздоровели, еще 784 человека скончались.

Среди губернаторов Уральского федерального округа (УрФО) коронавирусом также переболел глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов. А губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в декабре прошлого года заявил о том, что привился от коронавируса и чувствует себя «бессмертным».

Михаил Мананников