Skullcandy представил беспроводные наушники Dime

Американский производитель аудиоустройств для поклонников активного образа Skullcandy показал Dime True Wireless Earbuds — новые компактные полностью беспроводные наушники. По габаритам новинка в зарядном чехле сравнима с ключом зажигания автомобиля и при этом имеет защиту от воды по стандарту IPX4.

Skullcandy Dime получили динамики 6 мм с воспроизводимым диапазоном частот от 20 Гц до 20 кГц. Встроенные микрофоны (по одному в каждом наушнике) дают возможность использовать устройство в качестве гарнитуры для телефона. Принимать звонки и управлять воспроизведением музыки можно с помощью кнопок на корпусе наушников.

Без подзарядки наушники могут работать до трех с половиной часов, а встроенные аккумуляторы 20 мА·ч можно зарядить от чехла с батареей на 150 мА·ч, которая обеспечивает еще до восьми с половиной часов работы.

В США Skullcandy Dime True Wireless Earbuds, доступные в нескольких вариантах цветов, поступили в продажу по цене $25. О выходе наушников на другие рынки пока не сообщается.

О наушниках AirPods Max читайте в материале “Ъ FM” «Звук на максимум».