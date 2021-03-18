Звук на максимум

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает об особенностях первых беспроводных полноразмерных наушниках Apple.

Компания Apple выпускает настолько ужасные устройства, что на персональные страдания приходится записываться заранее. Похожая ситуация и с дебютными полноразмерными наушниками «яблочного» вендора. Если отбросить шутки, то модель AirPods Max представили еще в начале декабря, а с середины того же месяца начали продавать. Но до сих пор компания испытывает повышенный спрос. Официальный онлайн магазин обещает доставить новинку минимум через две недели. Чем же AirPods Max заслужили такое внимание, я разбирался во время теста.

Во внешности наушников легко увидеть «фамильные» решения вроде цельного куска анодированного алюминия, который используется для изготовления корпуса чаш. Материал чехла знаком по аксессуарам для iPad. Очевидно позаимствованные у Apple Watch кнопка и колесико Digital Crown развеют любые сомнения относительно родословной.

Несмотря на педантичность и мощь «яблочных» дизайнеров, при разработке следующей версии AirPods Max им будет что улучшить. Довольно сомнителен с точки зрения функциональности полуоткрытый чехол. Он скорее похож на кобуру или подсумок для боевого снаряжения. И дело даже не в его виде, а в практичности. Чехол вообще никак не защищает симпатичную сеточку в оголовье. Чаши тоже закрыты не полностью. Кроме того, при надевании наушников на голову происходят ложные срабатывания кнопок управления. Виной тому их расположение — задеваю пальцами. Пользоваться же этими колесиком и кнопкой при уже надетых наушниках — одно удовольствие.

И со звуком у AirPods Max порядок. Приличная сцена, обширная панорама, обильная частотная палитра. По проводу, что нетипично с точки зрения позиционирования устройства, можно добиться еще более впечатляющего эффекта. И тем не менее что-то подобное по качеству звучания можно найти в других более доступных беспроводных наушниках.

Не будет в них технологий, которые использует устройство Apple. Адаптивное шумоподавление не только учитывает окружающий фон, но и компенсирует потери звука, которые могут вызвать, например, дужки очков. У AirPods Max есть система вентиляции воздуха. Это в первую очередь и для работы мембраны хорошо и, что лично мне важно, создает должный комфорт для ушей при длительном прослушивании.

Встроенный в наушники гироскоп распознает положение головы, так что при просмотре фильмов, куда бы вы ни повернулись в наушниках, звук будет идти со стороны экрана. Поразительный эффект. Не менее впечатляюще, хоть уже и знакомо, работает бесшовное соединение с «яблочными» гаджетами пользователя.