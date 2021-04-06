Жители Новочеркасска пожаловались на неприятный запах водопроводной воды

В Новочеркасске горожане пожаловались на резкий запах и неприятный вкус воды из-под крана, сообщает пресс-служба городской администрации. Новочеркасский «Горводоканал» после проверки заявил, что вода соответствует санитарным нормам и не представляет угрозы.

«Появление неприятного запаха, по мнению экспертов, скорее всего связано не с качеством очистки, а с увеличением органических примесей в месте водозабора в районе станицы Старочеркасской»,— уточняется в сообщении. Водоканал увеличил объем реагентов, чтобы избавить воду от неприятного запаха.

Напомним, в конце февраля жители Ростова в Instagram-аккаунте Ростовского «Водоканала» начали жаловаться на неприятный запах воды в кранах и отмечать аккаунт Василия Голубева. Губернатор раскритиковал ответственных чиновников за несвоевременное решение вопроса и поручил решить проблему в течение 10 дней. На очистных сооружениях была запущена угольная установка для очистки. При этом к концу марта неприятный запах, а также зеленоватый цвет воды не ушли. АО «Ростовводоканал» пояснил, что причиной стала промывка водопроводных сетей.

Наталья Шинкарева