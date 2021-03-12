В Ростове на водозаборных сооружениях запустили установку для устранения неприятного запаха воды

Для нейтрализации неприятного запаха воды в Ростове на водозаборных сооружениях запустили новую установку по дозированию древесного активированного порошкообразного угля. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Ростовской области.

Установка была построена в конце 2020 года, но была законсервирована на зиму, потому что предназначена для работы в теплое время года, когда наблюдается цветение воды. «Однако в конце февраля специалисты выявили увеличение показателя „запах“ в донской воде. Было принято решение форсировать запуск установки»,— сказано в сообщении.

Как отмечается в сообщении, оборудование размещено блочными модулями на площадке водозабора, что позволяет обрабатывать весь объем забираемой из Дона воды. «Нам предстоит целый комплекс мероприятий: от проведения полного анализа воды в реке Дон до создания системы управления стоками»,— сказал министр ЖКХ донского региона Михаил Солоницин, его слова приводятся в сообщении.

Напомним, в конце февраля жители Ростова в Instagram-аккаунте Ростовского «Водоканала» начали жаловаться на неприятный запах воды в кранах и отмечать аккаунт Василия Голубева. На прошлой неделе губернатор раскритиковал ответственных чиновников за несвоевременное решение вопроса и поручил решить проблему в течение 10 дней.

Наталья Шинкарева