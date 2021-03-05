Василий Голубев раскритиковал работу ростовского «Водоканала»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил администрации Ростова разобраться в ситуации с качеством воды в городе, сообщает пресс-служба губернатора.

Как отмечается в сообщении, в конце февраля горожане начали жаловаться на неприятный запах питьевой воды. «С сентября прошлого года показатели загрязнения воды в Дону ухудшились вдвое», — сказано в сообщении. Для того, чтобы нейтрализовать запах, необходима установка по дозированию древесного порошкообразного угля, которая была смонтирована в прошлом году. Она прошла тестовые испытания, но не была запущена.

Позже в Instagram-аккаунте Ростовского «Водоканала» под постами начали появляться комментарии с жалобами о неприятном запахе воды, а также с отметками аккаунта Василия Голубева. В итоге губернатор раскритиковал ответственных чиновников за несвоевременное решение вопроса. «Смотрите, какая реакция последовала от людей! Надо отвечать на обращения вовремя и по существу. А не так, как сотрудники водоканала ответили: реку меняйте, место жительства меняйте… Это что за разговор с людьми? Разве так надо реагировать на аварийную ситуацию в водоснабжении?»,— сказал Василий Голубев, его слова приводятся в сообщении. Позже подобный комментарий в соцсети был удален.

Отмечается, что главный технолог «Водоканала» заявил, что очистная установка будет запущена в ближайшие 10 дней. Губернатор поручил городской администрации держать ситуацию на контроле.

Наталья Шинкарева