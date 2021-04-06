В Самаре Московское шоссе частично перекроют в мае-июне 2021 года

Частичное перекрытие половины проезжей части по основному ходу Московского шоссе планируется ночью в мае и июне текущего года. Это будет связано с основными работами по обновлению дорожного покрытия. Об этом сообщает правительство Самарской области.

Ремонт Московского шоссе в Самаре начался 1 апреля текущего года. Работы ведутся на участке от ул. Мичурина до проспекта Кирова. Цена контракта составляет почти 460 млн руб.

В настоящее время подрядчик переносит опоры освещения возле пересечения с пр. Масленникова. Кроме того, с понедельника ведется переустройство ливневой канализации в районе пересечения с ул. Авроры. С начала следующей недели стартует обустройство переходно-скоростной полосы со стороны «из города» перед пр. Масленникова.

Еще одним глобальным дорожным ремонтом в Самаре в текущем году стало обновление ул. Ново-Садовой. Сейчас идет первый этап реконструкции, который завершится до конца мая текущего года. На разных участках дороги также планируется перекрытие движения из-за ремонта.

Георгий Портнов