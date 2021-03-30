Стартовал ремонт Московского шоссе в Самаре

Работы по ремонту Московского шоссе начались в Самаре во вторник. Об этом сообщает подрядчик, ООО «СамараТрансСтрой» в «Твиттере».

«Установлен фундамент под опору освещения»,– говорится в сообщении.

Ранее горожане поинтересовались у чиновников в соцсетях, что за работы ведутся на Московском шоссе в районе остановки «Храм Жен Мироносиц». Они высказали опасения, что в этом районе установят вышку сотовой связи. Но в ООО «СамараТрансСтрой» заверили, что работы связаны с ремонтом дороги на указанном участке.

Чиновники пообещали начать ремонт Московского шоссе в апреле текущего года. По плану его выполнят к октябрю следующего года. Ремонт проведут на участке от ул. Мичурина до подъезда к Самаре от трассы М-5 «Урал». Работы будут касаться дороги, включающей пять – семь полос 7,8 км в длину.

Работы обещают выполнить по новому ГОСТу. До этого горожане неоднократно жаловались, что на Московском шоссе образовалась колея. Чиновники обещают устранить ее после нового ремонта.

Георгий Портнов