Томский депутат предложил проверить творчество Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков

Депутат томской думы Денис Вишняк («Единая Россия») предложил обратиться к правоохранителям, чтобы проверить творчество российского музыканта Моргенштерна. По мнению депутата, песни рэп-исполнителя «деструктивны и разрушительны». «В них скандируется употребление наркотиков, алкоголя и табака, поощряется проституция, популяризируются беспорядочные половые связи, воспитывается неуважительное отношение к родителям и женщинам. Возводится на пьедестал только две ценности – деньги и получение кайфа»,— считает он.

Денис Вишняк сообщил, что подготовил заявление в Генпрокуратуру РФ, МВД и СКР с просьбой проверить исполнителя на предмет пропаганды наркотиков и аморального образа жизни с последующим привлечением к ответственности.

Он предложил депутатам присоединиться к его обращению: «Уверен, что мы с вами в силах дать бой бесовщине».

Ранее “Ъ FM” сообщал, что творчеством рэпера заинтересовалась прокуратура, которая обратилась в суд с иском о запрете песни «Я съел деда».

В марте, стало известно, что рэпер получил должность директора по работе с молодежью в Альфа-банке. Эту позицию открыли впервые специально для Моргенштерна, сообщал “Ъ FM”.

Анна Егорова, Юлия Сасевич