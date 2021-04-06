SoftBank инвестирует $2,8 млрд в AutoStore

Японская группа SoftBank выкупает 40-процентный пакет акций норвежской компании AutoStore, специализирующейся на автоматизации и роботизации складских помещений. Сумма сделки, как сообщает Autostore, составляет $2,8 млрд. Продавцами в сделке выступают американская частная инвестиционная компания Thomas H Lee Partners, остающаяся мажоритарным акционером, и шведская EQT. Сделка оценивает всю AutoStore в $7,7 млрд.

По словам генерального директора AutoStore Карла Юхана Лиера, поддержка крупнейшего технологического фонда в мире должна оказать помощь компании в ее амбициозных планах по развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для SoftBank, говорят эксперты, сделка знаменует продолжение политики по расширению портфеля компаний, связанных с роботизацией и электронной торговлей.

Об убытках SoftBank'a из-за инвестиций в 2019 году читайте в материале “Ъ”.

Андрей Келекеев