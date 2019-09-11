Комитет по транспорту внес изменения в закон об аквабусе

Комитет по транспорту подготовил изменения проект постановления правительства Петербурга о транспортном обслуживании водным транспортом в городе. Согласно документу, размещенному на сайте администрации, в Санкт-Петербурге в период с 2020 по 2022 год может появиться городской маршрут водного пассажирского транспорта без регулируемого тарифа.

Маршрут называется «Центральная линия», он начинается от Арсенальной набережной, около Литейного моста. На его протяжении запланированы остановки возле Дворцовой набережной в районе Прачечного и Верхнего Лебяжьего мостов, возле Адмиралтейской набережной около Дворцового моста, на причале Университетской набережной в створе Менделеевской линии, на Мытнинской набережной рядом с Кронверкским мостом, на Петровской набережной около Троицкого моста, с возвращением в начальный пункт — около Арсенальной набережной.

Тариф не будет регулируемым, то есть он может быть выше установленной цены на общественном транспорте. В Петербурге с 2010 по 2015 год в сезон навигации существовал проект «Аквабус», перевозки осуществлялись по четырем линиям, а бюджет ежегодно выплачивал перевозчикам около 100 млн рублей для компенсации расходов по регулируемому тарифу. Однако из-за низкого спроса и высокого уровня субсидии, от проекта было решено отказаться.

Яна Войцеховская