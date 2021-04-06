Под Самарой ликвидирован крупный пожар в промзоне

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Пожар в двух ангарах в Кинеле ликвидирован во вторник в 3:35 (MSK+1). Предварительной причиной происшествия считается неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Пожар начался в понедельник вечером около 18:30 (MSK+1) на ул. Промышленная, 13. Пламя охватило площадь пожара 1,2 тыс. кв. м.

Погибших нет, пострадал один работник предприятия 1995 года рождения. На месте работали 60 человек и 17 единиц техники, включая 45 сотрудников и 11 машин МЧС России.

В марте в Самаре произошел пожар в торгово-офисном центре «Скала». Горел фасад с первого по восьмой этаж здания и часть офисной мебели.

В результате происшествия никто не пострадал. Эксперты впоследствии выявили подмену материалов при монтаже фасада здания.

Георгий Портнов