Ростехнадзор приостановил на 90 суток работу цеха «Тяжстанкогидропресса»

Сибирское управление Ростехнадзора остановило на 90 суток работу литейного цеха новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс». По данным ведомства, решение принято по итогам проверки, организованной на предприятии, которая выявила нарушения требований промышленной безопасности, «представляющие непосредственную угрозу жизни и здоровью работникам».

Кроме того, обнаружена протечка кровли чугунолитейного цеха из-за нарушения целостности стыков кровли и отсутствия ливневой канализации и т.д.

На прошлой неделе стало известно о том, что на предприятии планируется сокращение 325 сотрудников — это почти весь персонал завода. По данным облправительства, с 31 марта на предприятии отключена электроэнергия из-за долгов. ПАО «Тяжстанкогидропресс» производит металлорежущие станки, гидравлические прессы. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка завода в 2019 году составила 307,2 млн руб., чистая прибыль — 38 тыс. руб.

Подробнее о ситуации с заводом — в материале “Ъ-Сибирь” «Невыносимый "Тяжстанкогидропресс" бытия».

Оксана Павлова