Новосибирские власти: основные сокращения работников «Тяжстанкогидропресса» запланированы по июнь 2021 года

По данным правительства Новосибирской области, основные сокращения работников завода «Тяжстанкогидропресс» запланированы в период с февраля по июнь 2021 года. «Высвобождаемые работники получили уведомления о предстоящем сокращении и разъяснения о порядке, сроках обращения в службу занятости»,— говорится в сообщении облправительства. Власти отмечают, что с 31 марта на предприятии отключена электроэнергия из-за долгов. По данным властей, ведется работа совместно с минпромторгом области и руководством предприятия по вопросу возобновления подачи электроэнергии на производственную площадку. До 25 мая сотрудники будут находиться на производственном простое.

Как сообщил “Ъ-Сибирь” председатель Новосибирской областной организации Российского профсоюза работников промышленности Евгений Плахов, уведомления о сокращении получили 325 работников предприятия — почти весь персонал завода. По его словам, проф-союз готовит массовую акцию протеста против закрытия завода и сокращения работников.

Подробнее о ситуации с заводом — в материале “Ъ-Сибирь” «Невыносимый "Тяжстанкогидропресс" бытия».

Оксана Павлова