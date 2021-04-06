В России на 20% выросло количество лжебанков

В России в первом квартале 2021 года число лжебанков выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1529. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на подсчеты компании по кибербезопасности Bi.zone (входит в экосистему «Сбера»). Речь идет о фишинговых сайтах—подделках под настоящие банки. Их преимущественно создают для получения данных реальных банковских карт.

За 2020 год в России выявили около 6,5 тыс. мошеннических доменов с лжебанками. В начале текущего года количество фишинга по банковской тематике продолжило рост, считают эксперты. Директор блока экспертных сервисов Bi.zone Евгений Волошин отметил, что фишинговые сайты — самый дешевый способ атаки на граждан, а потому их число увеличивается.

В банке «Тинькофф» сообщили, что в первом квартале 2021 года число подделок под их сайт выросло на 70% по сравнению с четвертым кварталом 2020-го. Глава службы информационной безопасности ГК «Элекснет» (входит в группу МКБ) Иван Шубин считает, что рост количества сайтов-подделок связан в том числе с широким распространением онлайн-кредитов в 2021 году. Вице-президент «Ренессанс Кредита» Сергей Афанасьев отметил, что в текущем году банк сталкивался с организациями, которые оказывали услуги в финансовой сфере под схожим названием.

Об основных способах мошенничества с картами в 2021 году — в материале “Ъ”.