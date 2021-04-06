Япония продлила односторонние санкции против КНДР

Правительство Японии во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой утвердило продление односторонних санкций в отношении КНДР на два года. Решение принято из-за отсутствия прогресса в вопросах, касающихся ракетно-ядерной программы Пхеньяна и похищенных японских граждан.

«Мы продолжим тесное сотрудничество с международным сообществом, направленное на решение ракетно-ядерной проблемы, а также, что самое главное, проблемы похищенных граждан»,— сказал генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като на пресс-конференции (цитата по ТАСС). По его словам, решение о продлении санкций принято, исходя из необходимости полноценного и всестороннего соблюдения резолюций Совета Безопасности ООН в отношении Пхеньяна.

Санкции вводят ограничения на импорт и экспорт товаров и запрет на заход в японские порты судов КНДР. Впервые Япония ввела санкции в отношении КНДР в 2006 году после проведения Пхеньяном ядерного испытания.

В этом году 25 марта КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Япония сообщила, что запуск ракет угрожает безопасности в регионе, и выразила протест КНДР. Власти КНДР назвали запуск баллистических ракет самообороной в условиях постоянной угрозы со стороны США и Японии.

Подробнее о последствиях запуска ракет — в материале “Ъ” «Ким Чен Ын дострелялся до внимания к себе».