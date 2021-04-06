Сегодня, 6 апреля, в Екатеринбурге начались репетиции парада Победы. В связи с этим, согласно постановлению мэра Алексея Орлова, в городе перекрыли ряд улиц:

Движение для всех видов транспорта по ул. Дорожной (от улицы Окраинной и до улицы Городской) перекрыто с 7:40 до 9:30;

Участки дорог на улицах 2-ой Новосибирской, Зенитчиков, Палисадной, Окраинной, Эскадронной, Новосибирской и Окружной будут перекрыты 9:00 до 13:00.

Аналогично будут перекрывать улицы 8, 13, 15, 20 и 22 апреля.

Репетиции в центре Екатеринбурга будут проходить в конце апреля — начале мая, а генеральная репетиция состоится 7 мая в 10:00. В дни репетиций на центральных улицах Екатеринбурга будет запрещено парковать автомобили на площади 1905 года с 20:00 и до 4:00 следующего дня.

Илья Смирнов