Репетиции к параду Победы в Екатеринбурге начнутся с 6 апреля

Власти Екатеринбурга перекроют в апреле и мае несколько улиц для подготовки к празднованию 9 мая. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Согласно документу, на улице Дорожной (от улицы Окраинной и до улицы Городской) 6, 8, 13, 15, 20 и 22 апреля движение для всех видов транспорта будет перекрыто с 7:40 до 9:30. В этих же числах апреля, но с 9:00 до 13:00 будут перекрыты участки дорог на улицах 2-ой Новосибирской, Зенитчиков, Палисадной, Окраинной, Эскадронной, Новосибирской и Окружной.

Репетиции в центре Екатеринбурга будут проходить в конце апреля — начале мая. Так, с 20:00 до 4:00 21-22 апреля и 28-29 апреля будет перекрыто движение на проспекте Ленина (от улицы Пушкина до улицы Хозрякова), на улице 8 Марта (от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина) и на улице Бориса Ельцина (от улицы 8 Марта и до дома №10 по улице Бориса Ельцина).

С 20:00 до 4:00 26-27 апреля, 30 апреля-1 мая, 4-5 мая, а также с 5:00 до 12:00 7 мая перекроют проспект Ленина (от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина), улицу Репина (от проспекта Ленина до улицы Малышева), улицу Татищева (от улицы Репина до улицы Мельникова), улицу 8 Марта (от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина) и улицу Бориса Ельцина (от улицы 8 Марта до дома №10 по улице Бориса Ельцина).

В дни репетиций на центральных улицах Екатеринбурга будет запрещено парковать автомобили на площади 1905 года с 20:00 и до 4:00 следующего дня.

Алексей Орлов поручил закрыть движение для всех видов транспорта с 19:00 26 и 30 апреля, а также 4 мая, и с 5:00 7 и 9 мая на улицах Окраинной, Палисадной, Зенитчиков, Патриса Лумумбы, Московской, Посадской и Пальмиро Тольятти. Это необходимо для прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона к месту проведения тренировок и парада войск.