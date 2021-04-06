Теннис
Рейтинг ATP
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 963 очка. 2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 030. 3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9670. 4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8660. 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7040. 6 (7). Александр Зверев (Германия) — 6125. 7 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 5875. 8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 5400. 9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3720. 10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3453. 11 (12). Роберто Баутиста (Испания) — 3090. 12 (11). Денис Шаповалов (Канада) — 2820. 13 (14). Гаэль Монфис (Франция) — 2770. 14 (13). Давид Гоффен (Бельгия) — 2750. 15 (15). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2630. 16 (37). Хуберт Хуркач (Польша) — 2600. 17 (16). Григор Димитров (Болгария) — 2598. 18 (17). Фабио Фоньини (Италия) — 2548. 19 (19). Милош Раонич (Канада) — 2495. 20 (20). Кристиан Гарин (Чили) — 2385… 24 (22). Карен Хачанов — 2280... 28 (27). Аслан Карацев (оба — Россия) — 1918.
Рейтинг WTA
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9186 очков. 2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7985. 3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6965. 4 (4). София Кенин (США) — 5915. 5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5750. 6 (9). Бьянка Андрееску (Канада) — 5265. 7 (8). Арина Соболенко (Белоруссия) — 5085. 8 (7). Серена Уильямс (США) — 4850. 9 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 4660. 10 (11). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4490. 11 (10). Петра Квитова (Чехия) — 4476. 12 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4315. 13 (13). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4120. 14 (14). Дженнифер Брейди (США) — 3765. 15 (15). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 3625. 16 (16). Ига Швёнтек (Польша) — 3615. 17 (17). Элизе Мертенс (Бельгия) — 3400. 18 (18). Джоанна Конта (Великобритания) — 3236. 19 (25). Мария Саккари (Греция) — 3020. 20 (20). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2862… 34 (34). Екатерина Александрова — 1955. 35 (35). Светлана Кузнецова — 1865... 37 (42). Дарья Касаткина — 1745. 38 (37). Вероника Кудерметова — 1740... 40 (46). Анастасия Павлюченкова — 1715... 73 (73). Анна Блинкова — 1114... 75 (75). Анастасия Потапова — 1061... 87 (88). Маргарита Гаспарян — 934... 96 (99). Варвара Грачева (все — Россия) — 863.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.