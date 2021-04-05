Пентагон пообещал отстаивать свои интересы в Арктике

США внимательно отслеживают активность России в Арктике, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, Вашингтон намерен отстаивать свои национальные интересы в арктическом регионе.

Как пояснил господин Кирби в ходе брифинга, США опасаются «милитаризации Артики». На чем основаны эти опасения, он не уточнил, сказав, что «не станет вдаваться» в данные американской разведки. Представитель Пентагона отметил, что США «привержены защите своих национальных интересов» в регионе.

«Мы пристально отслеживаем ситуацию. Ни одна сторона не хотела бы увидеть милитаризацию Арктики. Вместе с тем, мы признаем, что Артика — ключевой район, критически важный для наших оборонных интересов»,— сообщил Джон Кирби (цитата по «РИА Новости»).

О том, что Россия увеличивает военный потенциал, в частности, в Арктике, в марте заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Посол МИД РФ по особым поручениям, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов говорил, что в регионе отмечается наращивание военного присутствия и активности как арктических государств, так и неарктических стран—членов НАТО, из-за чего нарастает конфликтный потенциал. При этом дипломат отмечал, что в Арктике нет проблем, требующих военного решения.

Подробности — в интервью господина Корчунова “Ъ” .