Великобритания планирует разрешить турпоездки за рубеж с 17 мая

Правительство Великобритании надеется, что международные отпуска возобновятся с 17 мая, заявил премьер-министр Борис Джонсон. При этом премьер сообщил, что не стоит недооценивать риск в связи с растущим количеством случаев COVID-19. Доклад с оценкой ситуации будет представлен позже на текущей неделе.

«Я не хочу недооценивать трудности, которые мы наблюдаем в некоторых странах, куда люди могут захотеть отправиться»,— сказал господин Джонсон на пресс-конференции (цитата по Reuters). Он отметил, что не хочет, чтобы коронавирус был реимпортирован в Великобританию.

Ранее СМИ сообщали, что власти Великобритании не разрешат своим гражданам зарубежные отпуска с 17 мая. По их данным, заграничные поездки будут возможны не раньше августа. Предполагалось, что в правительственном обзоре, который будет представлен 12 апреля, объявят о скорой отмене запрета на отдых за рубежом.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Британцев оставят без отпуска за границей».