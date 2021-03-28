The Sunday Times узнала о запрете на зарубежный отдых для британцев до августа

Власти Великобритании не разрешат своим гражданам зарубежные отпуска с 17 мая, сообщает издание The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве. Заграничные поездки будут возможны не раньше августа. Ранее предполагалось, что в правительственном обзоре, который будет представлен 12 апреля, объявят о скорой отмене запрета на отдых за рубежом.

При этом 29 марта вступает в силу новый закон, который предусматривает штрафы в размере до £5 тыс. для тех, кто попытается покинуть Англию до 30 июня без «веской причины». Источник издания сказал, что даже эта дата сейчас выглядит «очень оптимистично». «Август выглядит как наиболее вероятное время»,— заявил он, говоря о поездках за рубеж. «Будет создана система транспортных коридоров в страны "зеленого списка" с хорошим уровнем вакцинации»,— сказал один из чиновников.

Британская Палата общин в четверг, 25 марта, приняла «дорожную карту» поэтапного выхода из карантина. Предполагалось, что жители Шотландии, Уэльса и Англии смогут ездить в отпуска за границу уже с 17 мая (в Северной Ирландии действуют свои коронавирусные ограничения).

Сейчас в Великобритании действует третий по счету локдаун. С 15 февраля всем въезжающим в страну нужно не только сдать тест на COVID-19 перед перелетом, но также сдать еще два теста в период обязательной десятидневной изоляции. 23 марта королевство отметило годовщину с момента введения жесткого карантина.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Британцев оставят без отпуска за границей».