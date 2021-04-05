Полковника ФСБ Черкалина будут судить в особом порядке

Бывшего начальника отдела управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковника Кирилла Черкалина будут судить в особом порядке. Решение о рассмотрении в особом порядке уголовного дела Кирилла Черкалина принял Московский гарнизонный военный суд. Черкалина обвиняют во взяточничестве и мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 и ч. 6 ст. 290). У него конфисковали активы, оцениваемые в 6,5 млрд руб.

Дело будет слушаться без изучения доказательств, а наказание не сможет превысить две трети максимального срока по соответствующим статьям. «Суд объявляет в рассмотрении дела в особом порядке перерыв до 13 апреля, 13:00»,— заявил судья Вадим Кочаргин (цитата по «РИА Новости»).

Из материалов дела следует, что Кирилл Черкалин полностью признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Чтобы добиться снисхождения от суда, Кирилл Черкалин дал показания на своего бывшего руководителя — заместителя начальника управления «К» СЭБ ФСБ Дмитрия Фролова.

По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс». Ему теперь грозит 15-летний срок.

Подробнее о рассмотрении дела читайте в публикации “Ъ FM” «"Кирилл Черкалин во всем признался"».