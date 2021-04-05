Товарооборот Нижегородской области с Узбекистаном вырос в 1,8 раза

Товарооборот Нижегородской области с Узбекистаном в 2020 году составил $207 млн, что на 84% больше по сравнению с уровнем 2019 года. Объем экспорта вырос почти вдвое до $202 млн, сообщили в пресс-службе правительства региона. Импорт сократился до $5,2 млн (почти вдвое).

Как ранее сообщалось, более 68% в структуре экспорта приходится на продукцию автомобилестроения. Кроме того, за год увеличились поставки изделий из черных металлов и полиграфии. Всего в Узбекистан товары поставляли 182 предприятия Нижегородской области.

Товарооборот Нижегородской области со странами дальнего и ближнего зарубежья в 2020 году составил $7,84 млрд. По сравнению с результатами 2019 года он снизился на 5,5%.

Подробнее об этом – в материале “Ъ-Приволжье” «Товаров оборачивается меньше».

Анастасия Еремина