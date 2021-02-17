Товаров оборачивается меньше

Объем экспорта и импорта в Нижегородской области по итогам 2020 года продолжил снижаться и сократился по сравнению с предыдущим годом более чем на 5,5%. В общей структуре международного товарооборота единственным показателем, показавшим рост, стал экспорт продукции в страны дальнего зарубежья. В региональном правительстве обращают внимание на увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, по которому Нижегородская область заняла первое место в ПФО.



Товарооборот Нижегородской области со странами дальнего и ближнего зарубежья в 2020 году составил $7,84 млрд, сообщает Приволжское таможенное управление. По сравнению с результатами 2019 года он снизился на 5,5%. Товарооборот Нижегородской области падает второй год подряд: в 2019 году он сократился на 5,15% по отношению к 2018-му и составил $8,28 млрд (в 2018 году был зафиксирован рост на 29%, до $8,73 млрд).

По итогам 2020 года объемы поставок нижегородских товаров за границу остались почти на том же уровне — $4,89 млрд. Импорт сократился на 14,5%, до $2,93 млрд.

В товарной структуре экспорта Нижегородской области по итогам 2020 года наибольшую долю составляли машины, оборудование и транспортные средства (37%), минеральные продукты (20,5%) топливно-энергетические товары (16%), металлы и изделия из них (11%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (7,6%). При этом экспорт машин и оборудования вырос на 34%, до $1,8 млрд, продажи минеральных продуктов упали более чем на треть — до $1 млрд., экспорт топливно-энергетических товаров с 1,04 млрд сократился на 13%. Поставки древесины за границу выросли на 20%, до $365 млн.

В структуре импорта ведущее место занимали машины, оборудование и транспортные средства (46,6%), продукция химической промышленности и каучук (28%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (9,7%), металлы и изделия из них (7,6%). Объемы ввоза машин и оборудования сократились на 20,5%, продовольственных товаров и сельхоз сырья — на 37%, химпрома — на 62%. Импорт металлов и изделий из них, наоборот, вырос на 51%.

В правительстве отмечают, что по итогам 2020 года на 15%, до $3,9 млрд увеличился объем несырьевого неэнергетического экспорта. Основу поставок товаров неэнергетического экспорта составляет оборудование для атомных станций, полиграфическая продукция, электродвигатели и генераторы, бесшовные стальные трубы. По словам губернатора Глеба Никитина, Нижегородская область занимает первое место в ПФО и 10 место в России по объему несырьевого неэнергетического экспорта. В целом по общему объему внешнеторгового оборота регион занял в 2020 году 15 место среди регионов России и второе в Приволжском федеральном округе. «Мы улучшили свои результаты в рейтинге субъектов РФ и сохранили позиции в окружном списке. Конечно, из-за пандемии произошло уменьшение внешнеторгового оборота. При этом темпы его снижения у нас значительно ниже, чем в ПФО и в среднем в стране», — цитирует пресс-служба губернатора.

По словам директора областного департамента внешних связей Ольги Гусевой, в пятерку основных рынков сбыта нижегородской несырьевой неэнергетической продукции входят Бангладеш, экспортные поставки в которую оцениваются почти в $1 млрд, Белоруссия ($571 млн), Индия ($493 млн), Китай ($379 млн) и Казахстан ($306 млн). «Кроме того, в самые разные государства мира также поставляются наши растительные масла, продукция фармацевтической и химической промышленности. По всем этим позициям удалось достичь роста экспорта», — подытожила госпожа Гусева.

В Приволжском таможенном управлении уточнили, что экспорт продукции в дальнее зарубежье составил $3,33 млрд, увеличившись за год на 8,8%. Импорт из этих стран сократился на 13%, до $2,6 млрд. Торговые отношения Нижегородской области со странами СНГ в 2020 году ослабли. Поставки товаров в страны СНГ по итогам 2020 года составили $1,57 млрд, сократившись на 13,3%, импорт уменьшился на 8,6%, до $280 млн. Общий торговый оборот сократился на 12%. В общей структуре экспорта доля стран СНГ составила 32% против 37% годом ранее, доля импорта выросла с 9,1% до 9,5%.

Андрей Репин