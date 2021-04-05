ГАЗ поставил Узбекистану 20 машин скорой помощи

Группа ГАЗ передала Узбекистану 16 внедорожных автомобилей скорой помощи «Соболь» и четыре мобильных медицинских комплекса «ГАЗель Next», сообщили в пресс-службе правительства региона. Передача состоялась в ходе международной промышленной выставки «Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане».

По данным правительства Нижегородской области, с 2005 года в Узбекистан поставили 13 тыс. автомобилей ГАЗ. «Это напрямую отражается на экономическом благополучии предприятия и дает возможности увеличивать свои социальные гарантии. Также обсуждается возможность создания нового сборочного производства в Узбекистане на 3 тыс. автомобилей в год»,— рассказал губернатор Глеб Никитин.

Экспорт наземного транспорта из Нижегородской области в Узбекистан в 2020 году составил $138,3 млн (+151,3% к 2019 году), или 68,4% от общего объема экспорта из региона в эту страну.

Анастасия Еремина