На Кубани дольщикам двух проблемных ЖК выплатят компенсации на 1,1 млрд рублей

Федеральный фонд защиты прав дольщиков выплатит компенсации в объеме 1,1 млрд руб. дольщикам проблемных ЖК «Абсолют» (Сочи) и «Преображенский» (Краснодар). Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

По данным властей региона, наблюдательный совет фонда решил, что завершение строительства трех литеров этих жилых комплексов нецелесообразно.

Сдать два литера ЖК «Преображенский» в пос. Краснодарский планировали еще в 2014 году. 21-этажный ЖК «Абсолют» в Сочи хотели построить в 2018 года. Однако ни один из проектов не был завершен.

«Всего по всем трем домам заключено 360 договоров долевого участия, по каждому дольщику будет выплачена компенсация денежных средств», - заявил первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.

Так, дольщикам ЖК «Абсолют» выплатят 939 млн руб., еще 152 млн руб. направят для покупателей жилья в ЖК «Преображенский». Глава регионального Фонда Евгения Шумейко сообщила, что выплаты начнутся уже в ближайшее время.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в марте 2021 года стало известно, что Фонд защиты дольщиков и власти Краснодарского края до 2023 года выделят 10 млрд руб. на достройку 50 проблемных домов. К этому периоду планируется обеспечить жильем 14,5 тыс. обманутых дольщиков. Те из них, чьи дома достроить невозможно, получат компенсации по рыночной цене.

Ранее власти Краснодарского края планировали внести 1,7 млрд руб. в Фонд защиты прав дольщиков. Взнос должен был помочь привлечь 6 млрд руб. федеральных средств.

Алексей Белянин