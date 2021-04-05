Поступления доходов в бюджет Кубани в 2021 году выросли на 14%

В Краснодарском крае в первом квартале 2021 года поступления налоговых и неналоговых доходов составили более 70 млрд руб. Это на 13,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба администрации региона.

По данным краевых властей, наиболее высокие темпы роста показывают два основных налога: НДФЛ – 105% и налог на прибыль организаций – 128,9%.

«Темп поступлений говорит, что у нас устойчивая экономика. Можно с уверенностью сказать – она восстановилась от пандемии, теперь речь идет о развитии. Мы поставили задачу на 2021 год привлечь в казну не менее 300 млрд рублей собственных доходов. Для этого каждый муниципалитет должен обеспечить рост поступлений не ниже 105%»,- заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Среди основных сфер экономики, рост по итогам первого квартала 2021 года показали промышленность – 103,1% и потребительская сфера. Розничный товарооборот возрос на 9,1%, оборот общественного питания на 4,4 %. Тем не менее, падение показателей по-прежнему наблюдается в сфере строительства и транспортной отрасли. По словам вице-губернатора Игоря Галася, компенсирует отставание показателей в жилищном строительстве объем социальных строек и инфраструктурных объектов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в конце февраля 2021 года, депутаты ЗСК внесли изменения в краевой бюджет на трехлетний период. Согласно внесенным изменениям, доходная часть кубанского бюджета в 2021 году вырастет на 7,8 млрд руб., в 2022 – на 7 млрд руб., в 2023 - почти на 5,5 млрд руб. Изменения в доходной части бюджета обусловлены ростом налоговых и неналоговых доходов.

Расходы бюджета Краснодарского края на 2021 год запланированы в размере 301,2 млрд руб. Большая их часть (71%, примерно 213,9 млрд руб.) должна была быть направлена на социальную сферу: 57,4 млрд руб. на социальные выплаты, 35,2 млрд руб. – на строительство соцобъеков и т. д. При этом существенный дефицит бюджета (доходы должны были составить 219 млрд руб., что 73 млрд руб. меньше, чем показатель бюджета 2020 года) планировалось погасить к весне 2021 года.