В Геленджике на трассу сошел оползень между селами Возрождение и Михайловский Перевал

Оползень сошел в Геленджике между селами Возрождение и Михайловский Перевал. Об этом рассказал мэр Геленджика Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 5 апреля около 6:00. По данным главы города, устранением последствий стихии сейчас занимается выполняет ДЭП-93 (дорожно-эксплуатационное предприятие). На расчистке задействовано 10 рабочих, два грузовика «КамАЗ», погрузчик и экскаватор.

Из-за оползня оказалось ограничено движение по одной из полос, однако полностью движение не перекрывалось. Изначально говорилось, что дорогу очистят до конца дня 5 апреля, однако заместитель главы Дивноморского округа Николай Кироглу, последствия оползня уже ликвидированы.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в конце марта 2021 года движение было ограничено на трассе А-147 Джубга – Сочи из-за сошедшего на проезжую часть оползня. Из-за него на трассе временно запретили проезд большегрузного транспорта.

27 марта ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило, что в связи с периодом повышенной лавиноопасности и высокой вероятности схода оползней в Краснодарском крае ведомство будет привлекать беспилотники для составления ортофотоплана и 3D-моделей местности. Технологии апробируют в Апшеронском, Мостовском, Туапсинском районах и вблизи Сочи.

Елена Зуева