МЧС задействует беспилотники для мониторинга лавин и оползней на Кубани

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В связи с периодом повышенной лавиноопасности и высокой вероятности схода оползней в Краснодарском крае сотрудники МЧС привлекут беспилотники для составления ортофотоплана и 3D моделей местности. Технологии апробируют в Апшеронском, Мостовском, Туапсинском районах и вблизи Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Ортофотоплан является разновидностью плана местности, который формируется на базе аэрофотосъемки. С помощью ортофотопланов можно заранее понять, какие строения попадают в зону подтопления или оползня и где в первую очередь следует проводить эвакуацию населения.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

По словам начальника отдела пространственных данных управления космического мониторинга Главного управления Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Сергея Леденцова, на территории Краснодарского края получен новый опыт проведения авиасъемок в горных районах и на побережье, до этого работа по созданию 3D моделей и ортофотопланов местности велась в степях.

«Так за один день мы смогли отснять практически целое ущелье вблизи поселка Новомихайловский Туапсинского района. Следующий этап – фиксирование с помощью беспилотников конкретных оползнеоопасных участков под Сочи», - отметил Сергей Леденцов.