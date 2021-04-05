Россия и Белоруссия обсуждают переадресацию многих видов груза через российские порты

Россия и Белоруссия обсуждают возможность расширения количества и видов грузов, которые транспортируются через российские порты, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. С марта Минск поставляет нефтепродукты для перевалки в российских портах.

«В настоящее время Минтранс России обсуждает с белорусскими коллегами возможность переадресации более широкого спектра экспортных грузов через российские порты. Мы получили от коллег предложения и условия, которые мы сейчас детально прорабатываем»,— сказал господин Савельев (цитата по ТАСС).

Ранее премьер России Михаил Мишустин сообщил, что через российские порты на текущий момент отгрузили свыше 220 тыс. тонн белорусских нефтепродуктов, поставки идут с опережением графика.

В конце марта “Ъ” стало известно, правительство поручило Минэнерго проработать вопрос поставок бензина из Белоруссии для увеличения предложения на внутреннем рынке. Сейчас Россия не импортирует топливо из Белоруссии.

Подробности — в материале “Ъ” «Заправский союзник».