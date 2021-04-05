Реконструкцию дома купца Лихацкого в Краснодаре хотят начать в конце 2021 года

Администрация Краснодара планирует начать реконструкцию дома купца Лихацкого в конце 2021 года при условии выделения соответствующего финансирования. Об этом на еженедельном аппаратном совещании заявил директор департамента строительства города Артем Аганов.

По его словам, проектная документация с историко-культурной экспертизой будет готова к концу апреля 2021 года. Договор на ее проведение был заключен 15 марта. Кроме того, сейчас уточняются нормы регламентов по земельным участкам. После этого начнется проведение государственной экспертизы, которое продлится три месяца.

Также сейчас утвержден и согласован эскизный проект, внесены изменения в утверждённый предмет охраны получены технические условия и договоры на техническое присоединение и вынос инженерных сетей.

«На сегодняшний день мы направили предварительную заявку в администрацию Краснодарского края, чтобы понимать, в рамках каких действующих программ сегодня может финансироваться объект культурного наследия. Потому что на сегодняшний день мы такой возможности не видим. Ждем ответа по этому вопросу»,- сообщил господин Аганов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в конце декабря 2021 года администрация Краснодара заключила безвозмездный договор на проведение противоаварийных работ в доме купца Лихацкого, построенного между 1890 и 1910 годами и являющегося объектом культурного наследия. Закончить ремонт собираются в первом квартале 2021 года.

Тогда же была разработана и утверждена документация, которая предусматривает усиление конструкции здания, ремонт стропильной системы, воссоздание утраченных элементов и реставрацию фасада.

1 февраля было объявлено о начале проведения противоаварийных работ на объекте.

Дом Лихацкого расположен по ул. Красной, 120а. Был построен в 1900-1910гг., площадь здания составляет 480 кв. м. Является памятником архитектуры, в настоящее время не функционирует. Марк Лихацкий в прошлом – известный кубанский предприниматель, купец, председатель Екатеринодарской городской думы.

Алексей Белянин