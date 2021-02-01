В Краснодаре приступают к реставрации дома купца Лихацкого

В феврале 2021 года в Краснодаре начинается реставрация дома купца Марка Лихацкого на улице Красной. Особняк построен между 1890 и 1910 годами, является объектом культурного наследия. Как сообщили в пресс-службе администрации города, уже получено разрешение от управления государственной охраны объектов культурного наследия.

В первую очередь на объекте проведут противоаварийные работы. Их на безвозмездной основе выполнит компания «ФСК Столица», имеющая лицензию Министерства культуры РФ.

Планируется усилить конструкции балкона, отремонтировать элементы стропильной системы для устранения критических повреждений кровли, установить временные опоры под перемычки над проемами, в которых есть сквозные трещины шириной более 10 мм. На период работ для безопасности прохожих установят ограждение.

Как писал "Ъ-Кубань", мэрия Краснодара хочет создать исторический квартал в центре Краснодара, в который войдет дом купца Лихацкого и еще несколько зданий. На реставрацию объекта из муниципального бюджета выделено 45,9 млн руб. В 2020 году на проектирование было направлено 5,9 млн руб., в бюджете на 2021 год зарезервировано еще 40 млн руб.

Наталья Решетняк