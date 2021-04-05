Перепродажи китайских автомобилей на Кубани в январе-феврале 2021 года выросли на 21%

В Краснодарском крае в январе-феврале 2021 года продали 651 подержанный китайский автомобиль. Это на 21,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает аналитическое агентство «Автостат Инфо».

По этому показателю Кубань занимает первое место в России с долей рынка 5,14%. В первую тройку по продажам также вошли Башкортостан (554) и Свердловская область (511).

Всего в России в первые два месяца 2021 года продали 12,6 тыс. китайских автомобилей с пробегом – на 5,4% больше, чем годом ранее. Самыми популярными моделями у потребителей стали Cherry Tiggo, Great Wall Hover и Lifan Solano.

Жители Краснодарского края за 2020 год приобрели 3999 подержанных автомобилей, произведенных в КНР. Это на 3% больше, чем годом ранее.

В феврале 2021 года на Кубани продали 336 автомобилей, произведенных в КНР. Это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Алексей Белянин