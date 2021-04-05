СМИ сообщили об обысках у генподрядчика строительства второй очереди Восточного

Правоохранительные органы проводят обыски в головном офисе производственно-строительного объединения (ПСО) «Казань» — генподрядчика строительства второй очереди космодрома Восточный. Как сообщает «Интeрфакс» со ссылкой на источник, следователи изымают финансовую документацию производственно-строительного объединения. Вход в здание заблокирован правоохранителями.

По данным казанских СМИ, обыски проходят в рамках уголовного дела, которое возбудили в отношении компании по факту уклонения от уплаты налогов на 1,3 млрд руб. (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Подозреваемых в деле пока нет.

Официальная информация по этому делу в настоящее время отсутствует.

ООО «ПСО "Казань"» бизнесмена Равиля Зиганшина является генподрядчиком строительства второй очереди космодрома Восточный — компания обязалась возвести стартовый стол под ракетный комплекс «Ангара» за 38,7 млрд руб. В марте текущего года Арбитражный суд Амурской области обязал компанию приостановить работы на 90 дней на площадке 1а стартового комплекса «Ангара» из-за выявленных нарушений.

Также ПСО «Казань» являлось генподрядчиком строительства стадионов к чемпионату мира по футболу-2018. На стадионе «Самара Арена» был выявлен ряд дефектов, и ГАУ СО «Самара Арена» в судебном порядке требует их устранения от ООО «ПСО "Казань"».

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) инициировала банкротство ПСО «Казань» с требованиями на 1,96 млрд руб., однако в декабре 2018 года Арбитражный суд Татарстана утвердил мировое соглашение. По нему ПСО должно было выплатить задолженность 1,89 млрд руб. по налогам в течение 12 месяцев.

Дмитрий Ларин, Казань