Глава ДНР не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что не исключает возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс. По мнению господина Пушилина, «у Украины для этого все готово».

«Физические возможности такие со стороны Украины есть, технические тоже. У Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим»,— сказал Денис Пушилин (цитата по «РИА Новости»).

Ранее глава ДНР сообщил, что в Донецке просчитывают все сценарии того, как может дальше поступить Украина на фоне обострения в Донбассе.

3 апреля специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что количество нарушений режима прекращения огня в самопровозглашенной ЛНР возросло в десять раз. Также резко обострилась ситуация на границе с непризнанной ДНР.

Подробности — в материале “Ъ” «Если завтра Донбасс».