Кураев отреагировал на мораторий патриарха Кирилла на лишение сана

Протодиакон Андрей Кураев прокомментировал решение о лишении его сана. Ранее патриарх Кирилл утвердил соответствующее решение суда, но дал отцу Андрею время на пересмотр своих взглядов.

«Что ж, раз дано время на "переосмысление", буду паки и паки (снова и снова.— “Ъ”) думать»,— написал Андрей Кураев в Livejournal. Он выразил радость за то, что из-за него «в церкви появляются небывалые новизны».

Протодиакон отметил, что ему дали время на возвращение «на путь Церкви, который был избран им в свое время». «Очень точна последняя фраза. <…> Я и в самом деле хотел (и хочу) идти вместе с Церковью Христовой, то есть вместе с Церковью Символа Веры, обладающей такими атрибутами как Единство, Святость, Кафоличность и Апостоличность. В каких отношениях находится эта Церковь с конкретным юрлицом по имени "Московский Патриархат" в его нынешнем состоянии, сказать затрудняюсь. Но точно это не отношения тождественности»,— добавил он.

29 декабря 2020 года суд усмотрел в заявлениях отца Андрея признаки «хулы на Церковь» и признал его подлежащим извержению из священного сана. Патриарх Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы, но ввел мораторий на издание соответствующего указа.