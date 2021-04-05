Суд согласился завершить банкротство воронежского ресторатора Тимофеева

Арбитражный суд Центрального округа отказался рассматривать жалобу на окончание банкротства известного воронежского ресторатора Евгения Тимофеева (развивает в Воронеже кейтеринг, мастер-классы по готовке и доставку еды под собственным брендом «Тимофеев»), таким образом подтвердив законность завершения процедуры. Об этом сообщается в опубликованном постановлении кассационного арбитража.

«Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вынесения, в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации»,— сказано в постановлении.

Жалобу против завершения банкротства в кассационный арбитраж подал Сергей Шугакин, бывший партнер по бизнесу господина Тимофеева. Он таким образом хотел побороться за несколько миллионов невыплаченного долга.

Господин Шугакин остался недоволен решениями арбитражного суда Воронежской области и апелляционной инстанции о завершении процедуры реализации имущества Евгения Тимофеева с освобождением от обязательств. Среди них основными были требования господина Шугакина. Он одолжил господину Тимофееву на развитие бизнеса порядка 3,5 млн руб., но график погашения задолженности займодавца не устроил. Сергей Шугакин хотел, чтобы должник не был освобожден от обязательств по окончании банкротства, подозревая господина Тимофеева в умышленном сокрытии своих доходов и ведении роскошного образа жизни. Однако суд счел, что доказательств этому так и не было предоставлено.

Банкротный иск Евгений Тимофеев получил от Сергея Шугакина в конце 2017 года. В мае 2018-го суд признал ресторатора банкротом и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов, а в июле того же года — реализацию имущества, которая с тех пор неоднократно продлялась. В конкурсную массу должника были включены сайт с правом администрирования доменного имени timofeevfood.ru, проданный за 9,27 тыс. руб., и 100% в уставном капитале ООО «Перфетто» номинальной стоимостью 10 тыс. руб., покупателей на которые не нашлось.

Подробнее о конфликте Евгения Тимофеева с бывшим бизнес-партнером — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников