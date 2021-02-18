Кассация рассмотрит жалобу на завершение банкротства воронежского ресторатора Евгения Тимофеева

Арбитражный суд Центрального округа принял к производству жалобу на окончание банкротства известного воронежского ресторатора Евгения Тимофеева (развивает в Воронеже кейтеринг, мастер-классы по готовке и доставку еды под собственным брендом «Тимофеев»). С таким заявлением в суд обратился Сергей Шугакин, бывший партнер по бизнесу господина Тимофеева, который таким образом намерен побороться за несколько миллионов невыплаченного долга. Первое заседание по кассационной жалобе господина Шугакина, согласно картотеке арбитражных дел, назначено на 1 апреля.

Напомним, бизнесмен остался недоволен решениями арбитражного суда Воронежской области и апелляционной инстанции о завершении процедуры реализации имущества Евгения Тимофеева с освобождением от обязательств, среди которых основными были требования господина Шугакина. Он одолжил господину Тимофееву на развитие бизнеса порядка 3,5 млн руб., но график погашения задолженности займодавца не устроил. Сергей Шугакин хотел, чтобы должник не был освобожден от обязательств по окончании банкротства, подозревая господина Тимофеева в умышленном сокрытии своих доходов и ведении роскошного образа жизни, однако суд счел, что доказательств этому так и не было предоставлено.

Напомним, банкротный иск Евгений Тимофеев получил от Сергея Шугакина в конце 2017 года. В мае 2018-го суд признал ресторатора банкротом и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов, а в июле того же года — реализацию имущества, которая с тех пор неоднократно продлялась. В конкурсную массу должника были включены сайт с правом администрирования доменного имени timofeevfood.ru, проданный за 9,27 тыс. руб., и 100% в уставном капитале ООО «Перфетто» номинальной стоимостью 10 тыс. руб., покупателей на которые не нашлось.

Подробнее о конфликте Евгения Тимофеева с бывшим бизнес-партнером — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Мария Старикова