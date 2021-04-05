Чемпионат Англии

30-й тур. «Челси»—«Вест-Бромвич» 2:5 (Пулишич, 27; Маунт, 71 — Перейра, 45+2, 45+4; Робинсон, 63, 90+1; Дьян, 68). «Лестер»—«Манчестер Сити» 0:2 (Менди, 58; Жезус, 74). «Арсенал»—«Ливерпуль» 0:3 (Жота, 64, 82; Салах, 68). «Ньюкасл»—«Тоттенхем» 2:2 (Жоэлинтон, 28; Уиллок, 85 — Кейн, 30, 34). Положение команд. 1. «Манчестер Сити» — 74 очка (после 31 матча). 2. «Манчестер Юнайтед» — 57 (29). 3. «Лестер» — 56. 4. «Челси» — 51. 5. «Тоттенхем» — 49. 6. «Ливерпуль» — 49. 7. «Вест-Хэм» — 49 (29).
Матч «Манчестер Юнайтед»—«Ливерпуль» завершился после подписания номера в печать.