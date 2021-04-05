«Ротор»—«Локомотив» 0:2
Крыховяк, 21; Жемалетдинов, 79.
«Рубин»—«Сочи» 1:0
Кварацхелия, 71.
«Краснодар»—«Ахмат» 0:5
Харин, 5; Семенов, 49; Бериша, 51, 68; Ионов, 90+3 (автогол).
«Динамо»—«Уфа» 4:0
Лесовой, 10; Тюкавин, 27; Нойштедтер, 52; Комличенко, 61 (пен.).
«Урал»—«Арсенал» 2:0
Погребняк, 13; Гаджимурадов, 85. Незабитый пенальти: Пантелеев («Арсенал»), 3 (вратарь).
«Тамбов»—ЦСКА 1:2
Архипов, 16 (пен.) — Влашич, 26 (пен.); Рондон, 52 (пен.). Незабитый пенальти: Влашич, 64.
«Ростов»—«Спартак» 2:3
Маслов, 27 (автогол); Махатадзе, 64 — Мозес, 23; Соболев, 44, 58.
Турнирная таблица
Матч «Зенит»—«Химки» пройдет сегодня.