05 апреля, понедельник
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24-й тур

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

«Ротор»—«Локомотив» 0:2

Крыховяк, 21; Жемалетдинов, 79.

«Рубин»—«Сочи» 1:0

Кварацхелия, 71.

«Краснодар»—«Ахмат» 0:5

Харин, 5; Семенов, 49; Бериша, 51, 68; Ионов, 90+3 (автогол).

«Динамо»—«Уфа» 4:0

Лесовой, 10; Тюкавин, 27; Нойштедтер, 52; Комличенко, 61 (пен.).

«Урал»—«Арсенал» 2:0

Погребняк, 13; Гаджимурадов, 85. Незабитый пенальти: Пантелеев («Арсенал»), 3 (вратарь).

«Тамбов»—ЦСКА 1:2

Архипов, 16 (пен.) — Влашич, 26 (пен.); Рондон, 52 (пен.). Незабитый пенальти: Влашич, 64.

«Ростов»—«Спартак» 2:3

Маслов, 27 (автогол); Махатадзе, 64 — Мозес, 23; Соболев, 44, 58.

Турнирная таблица


ИВНПМО
1. «Зенит»23146353:2148
2. «Спартак»24145549:2847
3. «Локомотив»24134732:2643
4. ЦСКА24134742:2543
5. «Динамо»24133836:2642
6. «Рубин»24124833:2940
7. «Сочи»24117638:2640
8. «Ростов»24114932:2637
9. «Химки»23105830:3235
10. «Краснодар»241041044:3534
11. «Ахмат»24951027:2932
12. «Урал»24611722:3029
13. «Ротор»24461412:3818
14. «Арсенал»24451519:4217
15. «Уфа»24351615:4114
16. «Тамбов»24341715:4513

Матч «Зенит»—«Химки» пройдет сегодня.

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