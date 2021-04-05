Сделки по покупке НПФ за 2018–2021 годы

|
|Время покупки
|Покупатель
|Приобретаемый НПФ
|Активы на момент приобретения (млрд руб.)
|Структура портфеля
|Доля приобретения (%)
|Сумма сделки (млрд руб.)
|Декабрь 2018
|ИК «Ленинградское адажио»
|«Социальное развитие»
|9,0
|ПН, ПР
|100
|0,19
|Декабрь 2018
|ИК «Ленинградское адажио»
|«Образование»
|5,0
|ПН, ПР
|100
|0,27
|Декабрь 2018
|ИК «Ленинградское адажио»
|«Будущее»
|286,8
|ПН, ПР
|49
|6,00
|Февраль 2019
|«ВТБ Пенсионный фонд»
|«Магнит»
|13,0
|ПН, ПР
|80
|0,38
|Ноябрь 2019
|«ВТБ Пенсионный фонд»
|«Магнит»
|13,8
|ПН, ПР
|20
|0,98
|Ноябрь 2019
|НПФ «Эволюция» («Нефтегарант»)
|«Эволюция»
|215,9
|ПН, ПР
|9,8
|2,20
|Декабрь 2019
|ИК «Ленинградское адажио»
|«Федерация»
|6,1
|ПН
|100
|0,90
|Декабрь 2019
|«ВЭБ-лизинг»
|«Благосостояние»
|428,6
|ПР
|19,5*
|2,3
|Июль 2020
|«Газфонд Пенсионные накопления»
|«Алмазная осень»
|36,4
|ПН, ПР
|99,75
|2,15
|Декабрь 2020
|Концерн «Россиум»
|«УГМК-Перспектива»
|14,9
|ПН, ПР
|100
|н/д
|Январь 2021
|«Ладья Ривер»
|«Доверие»
|8,2
|ПН, ПР
|100
|1,06
|Март 2021
|ИК «Ленинградское адажио»
|«Сафмар»
|273,3
|ПН, ПР
|100
|20–24