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Сделки по покупке НПФ за 2018–2021 годы

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 8
Время покупки Покупатель Приобретаемый НПФ Активы на момент приобретения (млрд руб.) Структура портфеля Доля приобретения (%) Сумма сделки (млрд руб.)
Декабрь 2018 ИК «Ленинградское адажио» «Социальное развитие» 9,0 ПН, ПР 100 0,19
Декабрь 2018 ИК «Ленинградское адажио» «Образование» 5,0 ПН, ПР 100 0,27
Декабрь 2018 ИК «Ленинградское адажио» «Будущее» 286,8 ПН, ПР 49 6,00
Февраль 2019 «ВТБ Пенсионный фонд» «Магнит» 13,0 ПН, ПР 80 0,38
Ноябрь 2019 «ВТБ Пенсионный фонд» «Магнит» 13,8 ПН, ПР 20 0,98
Ноябрь 2019 НПФ «Эволюция» («Нефтегарант») «Эволюция» 215,9 ПН, ПР 9,8 2,20
Декабрь 2019 ИК «Ленинградское адажио» «Федерация» 6,1 ПН 100 0,90
Декабрь 2019 «ВЭБ-лизинг» «Благосостояние» 428,6 ПР 19,5* 2,3
Июль 2020 «Газфонд Пенсионные накопления» «Алмазная осень» 36,4 ПН, ПР 99,75 2,15
Декабрь 2020 Концерн «Россиум» «УГМК-Перспектива» 14,9 ПН, ПР 100 н/д
Январь 2021 «Ладья Ривер» «Доверие» 8,2 ПН, ПР 100 1,06
Март 2021 ИК «Ленинградское адажио» «Сафмар» 273,3 ПН, ПР 100 20–24

ПН — пенсионные накопления, ПР — пенсионные резервы.

н/д — нет данных.

*Приобретение доли УК «РСХБ — Управление активами».

По данным «НЭО Центр», отчетности компаний и НПФ.

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