«Спартак» победил «Ростов» в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» обыграли «Ростов» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на «Ростов-Арене» закончилась со счетом 3:2.

Голы в составе «Спартака» забили Виктор Мозес (23) и Александр Соболев (44, 58). У «Ростова» отличился Георгий Махатадзе (32). На 27-й минуте защитник «Спартака» Павел Маслов забил автогол.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками в активе. «Ростов» идет восьмым, имея в активе 37 очков.

В следующем туре «Спартак» 11 апреля в гостях сыграет с московским «Локомотивом». «Ростов» 10 апреля примет казанский «Рубин».