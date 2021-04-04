Володин назвал санкции Киева примером пренебрежения международным правом и здравым смыслом

Новые санкции Киева в отношении российских компаний являются примером пренебрежения международным правом и здравым смыслом, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Санкции киевских властей против российских граждан и компаний стали примером пренебрежения международным правом и здравым смыслом. Украина как может подражает своим покровителям»,— написал Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что санкции против Россотрудничества, «смысл деятельности которого в развитии гуманитарного международного сотрудничества,— случай беспрецедентный».

По его словам, Госдума обсудит с руководством МИД России и Россотрудничества меры по поддержке россиян на Украине. «Мы обсудим с руководством МИД и Россотрудничества меры, которые необходимо предпринять в этой ситуации, чтобы без поддержки не остались наши соотечественники и граждане Украины, стремящиеся к сохранению отношений с Россией»,— написал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении ряда физических и юридических лиц. Решение было принято в рамках борьбы с контрабандой. В том числе под санкции попали Россотрудничество, компания «Волга—Днепр» и ряд других российских предприятий.

О стратегии Киева в отношении Москвы — в публикации “Ъ” «Воды нет, но вы держитесь».