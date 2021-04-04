«Россия 1» рассказала о планах Путина на следующую неделю

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по выполнению президентского послания Федеральному собранию 2020 года, сообщается в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Кроме того, Владимир Путин проведет встречу в Москве с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который для этого соблюдает режим самоизоляции.

Источник информации в передаче не называется. Официальное подтверждение информации на сайте Кремля пока не опубликовано.

Напомним, именно в послании парламенту в 2020 году президент выступил с инициативой по укреплению российской Конституции. Обновленный Основной закон был принят в июле 2020 года после того, как изменения поддержали большинство граждан на общероссийском голосовании. В Конституцию было внесено 206 поправок, в том числе об обнулении президентских сроков и повышении МРОТ до уровня не ниже прожиточного минимума. Также была установлена неприкосновенность бывших президентов и введена категория пожизненных сенаторов.

На встрече с господином Пашиняном будет обсуждаться ход выполнения трехстороннего соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией. Этот документ в ноябре положил конец боевым действиям в Нагорном Карабахе.

Напомним, в этом году Владимир Путин может обратиться с посланием Федеральному собранию 22 апреля — такая информация от источников появлялась в СМИ. Официально в Кремле ее не стали ни подтверждать, ни опровергать. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лишь сказал, что окончательное решение о дате послания примет Владимир Путин и об этом скоро сообщат.

Подробнее — в материале “Ъ” «Послание президента определяется со сроками».