В Подмосковье «заминировали» детские сады, больницы и магазины

Больницы, детские сады и магазины в Московской области вновь проверяют после угрозы взрывов, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы региона. 2 апреля были «заминированы» те же здания в Подмосковье. 26 марта сообщалось об угрозе взрывов в школах и детских садах области.

«Московская область — угроза взрыва всех детских садов, больниц, магазинов "Пятерочка", "Дикси", "Магнит"»,— сказал представитель экстренной службы. Отмечается, что эвакуация не проводится. Сейчас эти здания осматривают кинологи.

В конце 2019 года участились сообщения о «минированиях» в разных российских городах. Тогда неизвестные заявляли об угрозах взрыва в лечебных учреждения, судах, самолетах, торговых центрах, станциях метро и школах. Угрозы не подтверждались.

О волне ложных минирований самолетов — в материале “Ъ FM” «Телефонные террористы переключились на самолеты».