Неизвестные сообщили о минировании школ и детсадов в Подмосковье

Экстренные службы Московской области получили информацию об угрозе взрывов в школах и детских садах, сообщает РБК со ссылкой на главное управление МЧС по региону. Источники издания в МВД сообщили, что сведения о минировании поступили на электронную почту нескольких районных отделов полиции.

«В экстренные службы Московской области поступила информация об угрозе минирования всех школ и детских садов, расположенных на территории Московской области. Работают сотрудники правоохранительных органов»,— передает РБК сообщение МЧС. Издание отмечает, что один из его корреспондентов получил в родительском чате сообщение, что ребенка нужно забрать из детского сада.